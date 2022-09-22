نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022-2023 من خلال موقع وزارة العمل العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتزايد معدلات البحث بين مواطني دولة العراق حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة، والمزيد من التفاصيل المعلنة من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حيث قامت الوزارة مؤخراً بالإعلان عن مؤتمر صحفي موسع وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 سبتمبر 2022، وذل من أجل الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة، فقد أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكالة القاضي سالار عبدالستار، كشوفات بأسماء الحماية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة وذلك بجميع محافظات العراق، ومن خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن خلال موقعنا سنوافيكم برابط موقع وزارة العمل والخطوات اللازمة للإطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022-2023

ينتظر الجميع ويترقب اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022-2023، وذلك لجميع من تقدموا بالشمول براتب الحماية الاجتماعية من خلال استمارة الحماية الاجتماعية التي قامت بإطلاقها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة.

وخلال المؤتمر الذي تم عقده بوزارة العمل، أوضح الوزير أن عدد الأسر التي تم إرسال أسمائها لوزارة التخطيط قد بلغ حتى الآن 343954 أسرة، وتبين أن منهم عدد 310789 أسرة تحت خط الفقر، ومقبولين باستحقاق رواتب الحماية الاجتماعية، وكان عدد الأسر التي أظهرتها احصائيات وزارة التخطيط وكانوا فوق مستوى خط الفقر بلغ 33159 أسرة، ولهم كل الأحقية في تقديم الاعتراض على الشمول برواتب الرعاية الاجتماعية.

وفي خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2022، بمحافظات (بغداد، الرصافة، البصرة، الكرخ، ذي قار ، ديالي، كركوك، كربلاء، ميسان، النجف، المثنى، القادسية، نينوى، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية، واسط اربيل، دهوك) ومختلف مدن ومحافظات العراق الأخرى.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة

كما كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن الاعلان عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة، وذلك مساء يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 سبتمبر 2022، وذلك للاستعلام عنه من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على شبكة الانترنت.

كما سيتاح أيضاً نشر أسماء المشمولين لاستحقاق رواتب الحماية الاجتماعية 2022-2023 عبر صفحات وزارة العمل، والصفحات التابعة للوزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتمكن الجميع من الاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة بكل سهولة ويسر، كما يمكن من خلال موقع وازرة العمل والشؤون الاجتماعية المذكور بالأعلى.