نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مـعـرفـة موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للمدارس الحكومية والجامعات في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، وحقيقة تأجيل الدراسة في مصر، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخراً أن أول أيام الدراسة في المدارس سيكون يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحضور إلزامي في المدارس لهذا العام وضرورياً، وذلك وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قامت الوزارة بتطبيق كافة الاجراءات الصحية والاحترازية من تعقيم جيد للفصول وإلزام المعلمين والطلاب بإرتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، لذا جاء التأكيد من الوزارة أنه لا توجد أي نية لتأجيل الدراسة في مصر.

تأجيل العام الدراسي الجديد 2023

نفت وزارة التربية والتعليم شائعات تأجيل الدراسة وأكدت موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 في الميعاد المحدد له مسبقاً وهو يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، بالمدارس الحكومية والخاصة والرسمية لغات والخاصة لغات والمعاهد الأزهرية، وأكد الدكتور رضا حجازي، أن ما يدور على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تأجيل الدراسة شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية هو يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

وجاء وفق تصريحات وزارة التربية والتعليم، والتي أصدرها الدكتور رضا حجازي وزير التعليم بخصوص نفي الاشاعات المتداولة عن تأجيل الدراسة في مصر، والتأكيد على أن العام الدراسي الجديد 2022-2023، للمدارس الحكومية والخاصة يوم السبت الموافق 1 اكتوبر 2022، والذي تتهيأ له جميع مديريات التربية والتعليم ومختلف الهيئات التابعة للوزارة، وفي هذا السياق أطلقت وزارة التموين مؤخراً معرض “أهلاً مدارس” وذلك بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر، لإتاحة الأدوات المدرسية للمواطنين ومستلزمات المدارس لشراءها بأسعار منخفضة، ووجود تخفيضات تتراوح قيمتها من 20% إلى 30%.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها صادر عن الوزير، أن العملية التعيمية ستكون منتظمة وحضورية في المدارس بجميع المحافظات، ولا يوجد أي نية أو قرار صدر لتأجيل الدراسة، وأن قرار التأجيل يعود فقط للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وأعلنت الوزارة عن توفيرها العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية، والتي تمكن الطلاب من التعرف على فهم مخرجات التعلم في المقرر الدراسي الجديد والتدريب على النمط الجديد للأسئلة.