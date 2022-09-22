زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب المكسيك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 10:31 صباحاً - أعلنت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل بالمكسيك أن زلزالا بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب البلاد صباح اليوم الخميس.

وقالت خدمة رصد الزلازل -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، إنه تم تحديد مركز الزلزال على بعد 81 كيلومترا من مدينة "كوالكومان" غربي المكسيك، في ولاية ميشواكان على ساحل المحيط الهادئ، وعلى بعد مئات الكيلومترات غرب العاصمة مكسيكو سيتى.

وكان زلزال قوي قد ضرب الاثنين الماضي غرب المكسيك وتسبب باهتزاز المباني على بعد آلاف الأميال في العاصمة، وذلك تزامنا مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا عامي 1985 و2017، وفق ما أفاد خبراء رصد الزلازل.