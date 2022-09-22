المفوضية الأوروبية: قرار بوتين بتعبئة الجيش يدعو لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 10:31 صباحاً - أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن اعتقادها بأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعبئة الجزئية لقوات الجيش، يدعو إلى فرض حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا.

وقالت دير لاين - في مقابلة خاصة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية أذاعتها اليوم الخميس، إن "بوتين يظهر ضعفه في الوقت الحالي لأنه يحاول تعبئة أفراد أقل تدريبا وأقل خبرة وأقل حماسا، كما أنه يرغب في البدء في استفتاءات زائفة على أراضي ذات سيادة أوكرانية.. لذلك فإنني أعتقد أن هذا يستدعي فرض عقوبات من جانبنا مرة أخرى".

وأشادت دير لاين بتأثير العقوبات المفروضة ضد روسيا حتى الآن حيث أشارت إلى أنها بالفعل قاسية.

وكان بوتين قد أعلن -أمس الأربعاء- التعبئة العامة الجزئية للجيش الروسي لمواجهة التحديات الحالية ولحماية أرض وسيادة روسيا الكاملة.