الرئيس الروسى: روسيا ستواصل الدفاع عن استقلالها من أجل مستقبل عظيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 10:31 صباحاً - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن روسيا ستواصل الدفاع عن حريتها واستقلالها وثقافتها وتقاليدها من أجل أجيال المستقبل ومستقبل عظيم.

وأضاف بوتين "سنقاتل من أجل وطننا، الوحيد الذي لدينا، من أجل حريتنا واستقلالنا وسيادتنا، من أجل ثقافتنا وتقاليدنا، وسندافع عنها ونحميها باسم أسلافنا وأحفادنا، من أجل روسيا وتاريخها العظيم ومستقبلها العظيم".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس.

وتابع بوتين "السعادة هي أن تكون جزءا من الحضارة الروسية المتنوعة، لكنها أيضا مسئولية وواجب.. حضارتنا أصلية، لها مسارها الخاص، وليس هناك ذرة من التباهي وإحساس بالتفوق في هذا الأمر.. هذه الحضارة هي حضارتنا- وهذا هو الأهم بالنسبة لنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.