أمريكا تعتزم التصديق على تشريع للتخلص ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون

جدة - نرمين السيد - قدم مجلس الشيوخ الأمريكى، بدعم قوى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، مشورته وموافقته على التصديق على تعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال بشأن اﻠﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون.





وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستنضم قريبا إلى 137 دولة أخرى صادقت بالفعل على تعديل كيجالى.

وأضاف البيان أن التصديق على تعديل كيجالى سيكون بمثابة أحد إسهامات الشركات الأمريكية المبتكرة التى طورت بدائل لمركبات الكربون الهيدروفلورية وسيساعدها على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الأسواق الخارجية.

وأفادت الخارجية الأمريكية بأن المجتمعات البيئية والتجارية الأمريكية تدعم بقوة تصديق الولايات المتحدة على تعديل كيجالى، والذى من شأنه أن يساعد على ضمان الحفاظ على ريادة الصناعة الأمريكية عالميا فى تطوير بدائل مركبات الكربون الهيدروفلورية وتصنيعها وإنتاجها ونشرها.

وتشير تقديرات الصناعة إلى أن مصادقة الولايات المتحدة ستدعم 33 ألف وظيفة صناعية جديدة فى الولايات المتحدة وتولد 12.5 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة فى الاقتصاد الأمريكى خلال العقد المقبل.

ويدعو تعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال إلى خفض تدريجى فى استهلاك وإنتاج مركبات الكربون الهيدروفلورية وهى غازات دفيئة قوية، ويتطلب تطبيقه العالمى تجنب ارتفاع درجة حرارة بنسبة 0.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

ورأت الخارجية الأمريكية أن بروتوكول مونتريال، الذى ينظم أيضا إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون، يعد أحد أكثر الاتفاقيات البيئية الدولية نجاحا.

ومن المتوقع استعادة طبقة الأوزون الستراتوسفيرية بحلول عام 2065، ما يعنى تجنب 443 مليون حالة إصابة بسرطان الجلد وحوالى 2.3 مليون حالة وفاة بسرطان الجلد وأكثر من 63 مليون حالة من حالات إعتام عدسة العين فى الولايات المتحدة وحدها، مع فوائد أكبر فى جميع أنحاء العالم.