أبو الغيط: حل القضية الفلسطينية يسهم فى تعزيز الحوار العالمى

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأهمية التى توليها الجامعة للتوصل إلى حل نهائى وعادل يضمن للفلسطينيين حقهم فى إقامة دولتهم، مشيرا إلى أن حل تلك القضية سيسهم بلا شك فى تعزيز الحوار العالمى ويخدم قضايا التعايش.





جاء ذلك فى بيان للجامعة العربية اليوم الخميس خلال لقاء أبو الغيط مع الممثل الأعلى لبرنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل موراثينوس، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الصعيد الدولى، وكذا الجهود الدولية لتعزيز الحوار بين الحضارات والتصدى لخطاب الكراهية وكافة مظاهر الإقصاء والتمييز.

وأكد أبو الغيط لموراثينوس موقف الجامعة العربية الثابت تجاه قضايا احترام المقدسات والعقائد ونشر قيم التسامح والتعايش.

من ناحية أخرى، أشاد أبو الغيط، خلال لقائه فى نيويورك مع عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد توماس ستلزر، بالدور الذى تقوم به الأكاديمية فى مجابهة الأعمال الإجرامية التى تؤثر على الجوانب السياسية والاقتصادية والأخلاقية فى كافة دول العالم، وتهدد قيم العدالة والنزاهة فى المجتمعات.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدى بأن أبو الغيط استمع إلى العرض الذى قدمه ستلزر بشأن مستجدات جهود الأكاديمية والبرامج التى تقدمها لبناء قدرات المسؤولين عن ملفات مكافحة الفساد فى الدول، وكذا مبادرات التعاون مع عدد من الدول العربية.

وفى هذا الصدد، أشار أبو الغيط إلى حرص الجامعة العربية على تعزيز التعاون مع الأكاديمية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم فى تعزيز قدرات الدول العربية ودعم كوادرها فى هذا الشأن.