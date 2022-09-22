إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز 613 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة -فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى- بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و531 ألفا و491 وفاة.

وذكرت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 95.7 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.5 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و54 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ685 ألفا و428 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 528 ألفا و403 وفيات.