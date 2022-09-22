وزير خارجية التشيك يدعو روسيا لسحب جميع قواتها من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وانتقد ليبافسكى، فى كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها ال77 نقلها راديو "براغ الدولى" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، نظام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لتجاهله الكامل للقرارات التى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا المنظمة الدولية إلى الحشد ووقف الحرب الروسية فى أوروبا.

وشدد على التزام بلاده بالدعم بشكل كامل لسيادة أوكرانيا ووحدتها واستقلالها داخل حدودها المعترف بها دوليا، قائلا:"إن التشيك لن تعترف أبدا بضم شبه جزيرة القرم أو الاستفتاءات التى سيتم إجراؤها فى المناطق الشرقية من أوكرانيا".