صحيفتان سعوديتان تبرزان وساطة المملكة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - تحدثت صحيفتا "الرياض" و"البلاد" السعوديتان، عن دور وساطة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وأفضت إلى الإفراج عن 10 أسرى من خمس دول كانوا محتجزين فى روسيا وإعادتهم إلى أوطانهم.





يأتى ذلك فى وقت تشهد فيه الحرب الروسية - الأوكرانية منعطفات عدة ومواقف مختلفة وصلت إلى مراحل متقدمة من الاشتباك السياسى والعسكرى، ورغم ذلك تم الإفراج عن الأسرى كون الوساطة السعودية لها وزنها وثقلها فى المجتمع الدولى.

فمن جانبها.. قالت صحيفة "الرياض" فى افتتاحيتها تحت عنوان "دعوة للسلام"، إن موقف المملكة من الحرب الروسية - الأوكرانية معروف للجميع، وجاء من خلال الاتصال الهاتفى الذى تم فى شهر مارس الماضى بين ولى العهد السعودى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عرض خلاله استضافة محادثات وساطة بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التى تؤدى إلى حل سياسى يساعد فى إنهاء الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، مؤكدا أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

وبدورها.. أوضحت صحيفة "البلاد" فى افتتاحيتها تحت عنوان "مكانة وتأثير"، أن سياسة السعودية الداعمة لحل الأزمات بالطرق السياسية، وتجسدها بمواقف مشرفة تعكس مكانتها الكبيرة وتأثيرها على كافة الأصعدة، وانطلاقا من اهتمامات ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود واستمرارا لجهوده فى تبنى المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبفضل المساعى المستمرة مع الدول ذات العلاقة، نجحت وساطته بالإفراج عن أسرى عدد من الدول، ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

وأضافت أن ذلك يعكس فاعلية دور المملكة وتأثيرها تجاه القضايا والأحداث الإقليمية والعالمية، هو محل تقدير المجتمع الدولى لأهميته فى دعم جهود السلام والاستقرار، ومواجهة تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم، كما تحرص على دعم حقوق الأمة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وتجدد دعمها الثابت للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، وتعزيز مبادئ القانون الدولى والاحترام المتبادل بين الدول.