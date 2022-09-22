زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب المكسيك

جدة - نرمين السيد - وقالت خدمة رصد الزلازل -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس- إنه تم تحديد مركز الزلزال على بعد 81 كيلومترا من مدينة "كوالكومان" غربى المكسيك، فى ولاية ميشواكان على ساحل المحيط الهادئ، وعلى بعد مئات الكيلومترات غرب العاصمة مكسيكو سيتى.
وكان زلزال قوى قد ضرب الاثنين الماضى غرب المكسيك وتسبب باهتزاز المبانى على بعد آلاف الأميال فى العاصمة، وذلك تزامنا مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا عامى 1985 و2017، وفق ما أفاد خبراء رصد الزلازل.
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