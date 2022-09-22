النمسا تدين التصعيد فى أوكرانيا وتدعو لتعزيز المفاوضات

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار، فى تصريحات له اليوم الخميس، إن هذا الوضع خطير، حيث من الأهمية الآن التصرف بحكمة وعدم الانغماس فى منطق الحرب، مضيفا أنه يجب أن يكون هدفنا جميعا إنهاء الحرب من خلال طاولة المفاوضات فى أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه.. أكد الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين أن الهدف الرئيسى لجميع المحادثات فى نيويورك ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هو التغلب على الأزمات المتعددة التى نمر بها جميعا فى نفس الوقت والتى تسببت فيها الحرب الروسية ضد أوكرانيا وأهمها أزمة الطاقة والتضخم وأزمة الغذاء العالمية وحالة الطوارئ المناخية الحادة بشكل متزايد.

وأضاف الرئيس "أن كل هذه الأزمات تؤثر علينا عالميا ولا يمكننا السيطرة عليها إلا معا لهذا نحتاج إلى تماسك دولى قوى".