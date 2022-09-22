الأمم المتحدة ترحب بتبادل أكثر من 250 أسير حرب بين أوكرانيا وروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيرش -فى بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، صدر ليلة أمس الأربعاء- إن "هذا ليس بالأمر الهين، ولكن لا يزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به لتخفيف المعاناة التى سببتها الحرب فى أوكرانيا".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشاد الأمين العام -فى بيانه- بجهود الطرفين، وأكد أنه سيواصل دعم أى جهود إضافية يمكن بذلها، بما فى ذلك إجراء المزيد من التبادلات فى إطار نهج "الجميع للجميع".

وجدد الأمين العام التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولى، بما فى ذلك القانون الإنسانى الدولى، فيما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب.