بايدن يثمن تعهد اليابان التاريخى بدعم صندوق مكافحة الإيدز والسل والملاريا

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، الشكر إلى رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا على تعهد بلاده التاريخى، بتخصيص 1.08 مليار دولار للتجديد السابع لموارد الصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.





جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان صحفى عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الخميس، خلال لقائهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وناقش الزعيمان، أهمية تعزيز حرية وانفتاح المحيطين الهندى والهادئ، مؤكدين أهمية تعزيز وتحديث تحالفهما الثنائى الأمنى.

وكان كيشيدا، حضر فى وقت سابق اجتماعا دعا إليه بايدن بشأن زيادة المساهمات الموجهة للصندوق، قائلا، إنه أصبح من المهم بشكل متزايد تعلم الدروس المستفادة من الوباء من أجل تعزيز الاستعدادات للأمراض المعدية والأوبئة فى المستقبل.