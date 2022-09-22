رئيسة المفوضية الأوروبية: قرار بوتين بتعبئة الجيش يدعو لفرض عقوبات جديدة 

جدة - نرمين السيد - أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن اعتقادها بأن قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالتعبئة الجزئية لقوات الجيش، يدعو إلى فرض حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا.





وقالت دير لاين - فى مقابلة خاصة مع قناة "سى إن إن" الأمريكية أذاعتها اليوم الخميس - إن "بوتين يظهر ضعفه فى الوقت الحالى لأنه يحاول تعبئة أفراد أقل تدريبا وأقل خبرة وأقل حماسا، كما أنه يرغب فى البدء فى استفتاءات زائفة على أراضى ذات سيادة أوكرانية؛ لذلك فإننى أعتقد أن هذا يستدعى فرض عقوبات من جانبنا مرة أخرى". وأشادت دير لاين، بتأثير العقوبات المفروضة ضد روسيا حتى الآن حيث أشارت إلى أنها بالفعل قاسية. وكان بوتين قد أعلن -أمس الأربعاء- التعبئة العامة الجزئية للجيش الروسى لمواجهة التحديات الحالية ولحماية أرض وسيادة روسيا الكاملة.

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