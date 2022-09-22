العالم اليوم - بعد تعبئة الجيش.. أوروبا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا

انتم الان تتابعون خبر بعد تعبئة الجيش.. أوروبا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 10:24 صباحاً - قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن وزراء التكتل اتفقوا على المضي قدما في فرض عقوبات جديدة تستهدف روسيا في اجتماع غير رسمي الأربعاء، بعد ساعات من إصدار الرئيس فلاديمير بوتن الأمر بأول تعبئة في وقت الحرب منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي حديثه إلى الصحفيين في نيويورك، قال بوريل إن دول التكتل السبع والعشرين اتخذت قرارا سياسيا بتطبيق إجراءات جديدة تتعلق بقطاعات وأفراد. كما اتفق الوزراء على مواصلة مد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

وكان بوتن أمر أمس بتعبئة عامة جزئية للجيش في أول تحرك من نوعه في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، في خطوة تصعيدية كبيرة في حربه ضد أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو، إنه سيتم استدعاء 300 ألف جندي، من قوات الاحتياط، موضحا أن الاستدعاء سيقتصر على من لديهم خبرة كجنود محترفين، ولن يتم استدعاء الطلاب أو من خدموا كمجندين فقط.