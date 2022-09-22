الملك يلتقي اردوغان ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 22 سبتمبر 2022 10:11 صباحاً - *الملك والرئيس التركي يؤكدان ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يضمن عودة طوعية للاجئين.

دوت الخليج :- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك، اليوم الثلاثاء، العلاقات المتينة التي تربط الأردن وتركيا وسبل تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار جلالة الملك إلى مواصلة المملكة بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

كما تم بحث المستجدات على الساحة السورية، إذ أكد الزعيمان ضرورة التنسيق الدولي للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

