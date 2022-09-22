نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برقم الهويه” استعلام الضمان الاجتماعي المطور 1444 وشروط إستحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق وتفعيل رابط استعلام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن أعلنت تنفيذ برنامج الحكومة دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1444، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية أنها قامت بنقل جميع الخدمات المقدمة بخصوص الضمان الاجتماعي إلى منصة خاصة لبرنامج الضمان الاجتماعي فقط، وفصلها عن شق العمل والموارد البشرية، وإطلاق البوابة الخاصة لها تحت مسمى “قوى”، بينما تتيح منصة الدعم والحماية استقبال طلبات التقديم على الضمان المطور للراغبين في الالتحاق بالبرنامج لاستحقاق المعاش، ونوضح لكم في موضوعنا رابط التسجيل في الضمان المطور، وشروط ومعايير الاستحقاق في البرنامج.

استعلام الضمان الاجتماعي المطور 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودين عن تفعيل استعلام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بناءاً على مرسوم ملكي صادر من الديوان يهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي من خلال تقديم الدعم المالي المناسب للأفراد والأسر ذوي الدخل المتوسط والمحدود والأشد حاجة لتلبية الأساسيات لهم، ويأتي هذا المرسوم من خلال إقرار الحكومة بأن لكل مواطن سعودي الحق في الحصول على المستوى اللائق من المعيشة والحياة الكريمة للمحافظة على توفير الخدمات التي تتعلق بالصحة والرفاهية، ويشمل ذلك (المأكل، والملبس، والمسكن، والرعاية الطبية)، إلى جانب حصول الأفراد والأسر على كافة الخدمات الاجتماعية اللازمة للإعانة والمساعدة وتوفير المتطلبات الأساسية، ويعتبر ذلك تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية على إتاحة منصة الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية على مدار الساعة لاستقبال كافة طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتقدمين الجدد، وتم اجراء بعض التعديلات والتطويرات على منصة الضمان الاجتماعي المتطور لتتوافق مع آلية النظام الجديدة، ويمكن الحصول على إمكانية التسجيل من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي والموارد البشرية بعد الشروط للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي لكل المواطنين بالسعودية كالآتي: