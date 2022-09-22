نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسم اليوم الوطنى السعودى تحت شعار “هي لنا دار” اجازة رسمية لجميع القطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود بتحويل مدينة الحجاز الى المملكة العربية السعودية وذلك عام 23 سبتمبر 1923، لذلك يتم الاحتفال باليوم الوطنى السعودى ويكون هذا اليوم اجازة رسمية فى المملكة العربية السعودية، وقد بدأ اجازة اليوم الوطني السعودي لهذا العام بالفعل من يوم امس الاربعاء 21 من شهر تسعة لعام 2022 وتستمر حتي يوم الجمعة بالاضافة للاجازات الرسمية.

اليوم الوطنى السعودى 1444

يعتبر اليوم الوطنى السعودى يوم سنوى يتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا ويكون هذا الاحتفال من اضخم الاحتفالات فى الوطن العربى وفى عام 2005 تم اتخاذ قرار الاختفال بهذا اليوم سنويا ، وتشتمل هذة الاحتفالات جميع المناطق التابعة للمملكة العربية السعودية ومن ضمن الاحتفالات هو اطلاق الالعاب النارية والحفلات والمهرجانات والعروض العالمية وغيرها.

طرق الاحتفال باليوم الوطنى السعودى

يبدأ الاحتفال باليوم الوطني بالعروض الجوية والبحرية مع الالعاب النارية ثم مسيرة الحرس الملكى ، ثم عرض السيرك وذلك على مسرح جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن فى العاصمة ويستمر الاحتفال اربع ايام، وايضا الفرق والعروض الموسيقية والاوبريت فى المدينة المنورة، وعلى النغمات الوطنية يطرب الزوار أربعة من العازفين على آلات الكمان والناي والعود والقانون، وهناك بعض الالعاب والعروض مثل عرض السيرك، ويكون عرض السيرك من اضخم العروض ويكون عرض السيرك تحت عنوان (ثورة وطن) ويكون فى جامعة الاميرو نورة بنت عبد الرحمن فى الرياض.

عبارات الاحتفال باليوم الوطنى السعودى

من العبارات الجميلة التي يتبادلها الاقارب دمت يا وطن الإباء مصدر قوة وفخر وعزة ، ادعو الله أن يديم عليك نعمة الرخاء ويبعد عنك شر البلاء، وطني إلياذة لا تنتهي، وحكاية لا تنقضي، والكثير من عبارات الفرح والسرور بهذا اليوم.

موعد اجازة اليوم الوطنى السعودى

يبحث السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعى على موعد اليوم الوطنى السعودى 92 ، حيث اعلنت وزارة الثقافة السعودية ان اليوم الوطنى اجازة رسمية لجميع العاملين فى القطاع الحكومى او القطاع الخاص، يكون اليوم الوطنى يوم 23 سبتمبر من كل عام تحت شعار(هى لنا دار)، واليوم الوطنى لهذا العام يوافق يوم الجمعة 23\9\2022 ، لذلك فان اجازة اليوم الوطنى لهذا العام اربع ايام حيث يوم الاربعاء والخميس والجمعة والسبت وبعد ذلك يعود الموظفين للعمل.