التعليم السعودية تكشف .. موعد الاختبارات النهائية لعام 1444هـ للفصل الدراسي الأول

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عمر شويل - جدة كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد الاختبارات النهائية 1444هـ الخاصة بالفصل الدراسي الأول، حيث أن الطلاب بدئوا منذ أسابيع قليلة العام الدراسي الجديد ويزداد التساؤل من قبّل الآباء والأمهات والطلاب عن موعد إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول والتقويم الدراسي الذي قامت الوزارة بعمل عدة تعديلات عليه والذي يوضح خريطة خطة سريان العام الدراسي من الحصص والإجازات وموعد بدء كل عام دراسي وانتهائه.

موعد الاختبارات النهائية 1444هـ للفصل الدراسي الأول

بالنسبة إلى موعد إجراء الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1444هـ – 2022م فمن المقرر أن تكون في يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2022م أي الموافق الثلاثين من شهر ربيع الثاني 1444هـ وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

التقويم الدراسي 2022م – 1444هـ

وضعت وزارة التربية والتعليم خطة توضح جدول التقويم الدراسي الذي يسير عليه الطلاب و العاملين في المدرسة والخطة الدراسية تأتي كالآتي:-

عدد الأسابيع الدراسية في كل من الفصول الدراسية الثلاثة تبلغ 13 أسبوع.

بينما عدد الإجازات في الفصل الدراسي الأول 10 إجازات وفي العام الدراسي كله 56 إجازة.

عيد الفطر المبارك يبدأ يوم الثالث عشر من أبريل لعام 2023م و ينتهي لاستكمال الدراسة في يوم السادس والعشرين من أبريل 2023م.

أيام الدراسة تصل إلى حوالي 185 يوم دراسي بدون إجازات.

موعد إجازات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ – 2022م

حددت وزارة التعليم السعودية موعد إجازات الفصل الدراسي الأول وفقًا للتقويم الدراسي الجديد وجاءت كالآتي:-