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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم السعودية تكشف .. موعد الاختبارات النهائية لعام 1444هـ للفصل الدراسي الأول في المقال التالي
عمر شويل - جدة كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد الاختبارات النهائية 1444هـ الخاصة بالفصل الدراسي الأول، حيث أن الطلاب بدئوا منذ أسابيع قليلة العام الدراسي الجديد ويزداد التساؤل من قبّل الآباء والأمهات والطلاب عن موعد إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول والتقويم الدراسي الذي قامت الوزارة بعمل عدة تعديلات عليه والذي يوضح خريطة خطة سريان العام الدراسي من الحصص والإجازات وموعد بدء كل عام دراسي وانتهائه.
موعد الاختبارات النهائية 1444هـ للفصل الدراسي الأول
بالنسبة إلى موعد إجراء الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1444هـ – 2022م فمن المقرر أن تكون في يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2022م أي الموافق الثلاثين من شهر ربيع الثاني 1444هـ وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.
التقويم الدراسي 2022م – 1444هـ
وضعت وزارة التربية والتعليم خطة توضح جدول التقويم الدراسي الذي يسير عليه الطلاب و العاملين في المدرسة والخطة الدراسية تأتي كالآتي:-
- عدد الأسابيع الدراسية في كل من الفصول الدراسية الثلاثة تبلغ 13 أسبوع.
- بينما عدد الإجازات في الفصل الدراسي الأول 10 إجازات وفي العام الدراسي كله 56 إجازة.
- عيد الفطر المبارك يبدأ يوم الثالث عشر من أبريل لعام 2023م و ينتهي لاستكمال الدراسة في يوم السادس والعشرين من أبريل 2023م.
- أيام الدراسة تصل إلى حوالي 185 يوم دراسي بدون إجازات.
موعد إجازات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ – 2022م
حددت وزارة التعليم السعودية موعد إجازات الفصل الدراسي الأول وفقًا للتقويم الدراسي الجديد وجاءت كالآتي:-
- الطلاب تحصل في شهر سبتمبر الموافق الأربعاء الواحد والعشرين من سبتمبر 2022م على بدء إجازة اليوم الوطني السعودي والتي تستمر لمدة أربعة أيام ويعودوا إلى دراستهم بدءًا من الأحد الموافق الخامس و العشرين من سبتمبر 2022م.
- بينما يحصل الطلاب على إجازة أسبوعية مطوّلة أولى وتأتي في يوم السادس عشر من شهر أكتوبر لعام 2022م وبالنسبة إلى إجازة الأسبوع المطوّلة الثانية فمن المقرر أن تبدأ في يوم العاشر من شهر نوفمبر 2022م
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