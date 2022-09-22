نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد نزول حافز 1444 دفعة شهر أكتوبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول حافز 1444 واحد من أهم المواعيد التي يترقبها العديد من المستفيدين من هذا الدعم حيث يتم توفير حافز لكل الباحثين عن وظيفة أو فرصة عمل ويتم إيداع مبالغ مالية في الحسابات الخاصة بالمشتركين في الدعم في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي.

ومع اقتراب انتهاء شهر ميلادي وقرب حلول شهر جديد يكثر السؤال عن موعد نزول حافز 1444 وهو ما سوف نوضحه عبر السطور التالية مع توضيح أهم الشروط الواجب توافرها من الحصول على دعم حافز 1444.

موعد نزول حافز 1444

دعم حافز واحد من أهم برامج الدعم المتاحة في المملكة العربية السعودية حيث تم العمل على تنسيق البرنامج بصورة تساعد على البحث عن فرص عمل حيث يتم تحديد برنامج متكامل على مدار 12 شهر هي فترة الدعم التي يتحصل فيها المشتركين بالبرنامج على مبالغ مالية يتم إيداعها في الحساب البنكي الخاص بالمشترك.

بالإضافة إلى برنامج تأهيلي وتحفيزي لتنمية المهارات والمساعدة في اكتساب الخبرات التي تساعد في الالتحاق بمجموعة من الوظائف وفقًا للمهارات والخبرات التي يتم اكتسابها في الفترة التدريبية ويتم صرف راتب حافز لشهر أكتوبر يوم 5 من شهر أكتوبر 2022 الموافق 9 من ربيع الأول 1444 .

الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على دعم حافز 1444

تم تحديد مجموعة من الشروط من أجل التأهل للحصول على دعم حافز وتتلخص تلك الشروط في:

يجب أن يكون عمر المتقدم للاشتراك في دعم حافز بين 20 عام و60 عام.

يجب أن يكون المتقدم قادر على خوض سوق العمل من خلال العمل في أحد الوظائف أو المهارات وليس عاجز عن العمل.

ألا يكون يعمل بالفعل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص حيث أن هذا الدعم هو للمساعدة في الحصول على فرصة عمل لمن لا يمتلكون وظيفة.

يجب أن يكون المتقدم للالتحاق بالبرنامج مقيم بصورة كاملة في المملكة.

أن يكون المتقدم قد انهى دراسته حيث أنه غير مسموح للطلبة بالمشاركة في هذا البرنامج.

ألا يكون المشترك في حافز مشترك في واحد من برامج الدعم الأخرى المتاحة في المملكة.

أن لا يكون المتقدم للبرنامج واحد من أصحاب المعاش التقاعدي أو يتحصل على دخل شهري ثابت.

بالفيديو تعرف على خطوات التسجيل في حافز

يمكنك التسجيل في دعم حافز من خلال الدخول على الرابط الرسمي البوابة الوطنية للعمل طاقات وتسجيل مستخدم جديد والاستفادة من البرامج التدريبية التي توفرها البوابة الوطنية.