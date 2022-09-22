نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام تكافل وكرامة 2022 موقع وزارة التضامن الإجتماعي الشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة انشئت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت منظمة تطوير شبكات الامان الاجتماعي، كما صرحت وزارة التضامن الاجتماعي ان الفئات المستحقة من هذا البرنامج هم، الاسرة، الطفل، المرأة، ذوي الاعاقة، المسنين، والشباب.

استعلام تكافل وكرامة

ازدادت عملية البحث في الفترات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن القبول في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، وقد اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن طريقة الاستعلام خلال رابط معين، ويتم ذلك كالتالي:

في البداية يقوم المستعلم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وبعد ذلك يجب ادخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة.

واخيرا الضغط على استعلام سوف يظهر كل ما تحتاجه عن المنحة الشهرية.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

وهناك بعض الشروط والاحكام التي طبقتها وزارة التضامن الاجتماعي لحق المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، وهي ان لا يكون الزوج او الزوجة او المسن العاجز يعمل بالقطاع العام او القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضي معاش تأميني او مساعدة ضمانية، وأن تكون الاسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها لديها ابناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الابناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

ويمكن للمتقدمين للاستفادة بمعاش تكافل وكرامة تطبيق بعض الشروط وهي: التقدم للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، المستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية وعليها عنوان الافراد من سن 18 سنة فأكثر. صورة قسيمة الزواج او الطلاق، صورة شهادة الميلاد لجميع افراد الاسرة مميكنة للافراد اقل من 18 سنة. صورة من بطاقة التموين مميكنة مسجل عليها مكتب التموين ان وجدت. قيد مدرسي لجميع الطلاب من سن 6 الي 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا. كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن. صورة وشهادة وفاة الزوج او الزوجة للارامل. صورة شهادة الهجر او مايدل علي الانفصال. صورة اقرار الوصية للايتام.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام على البرنامج؛ وذلك من أجل التسهيل على المواطنين بدلا من الذهاب إلى الوزارة، وذلك في لتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التحول الرقمي في جميع المجالات المختلفة.