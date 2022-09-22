نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على مساعدة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي… اليكم التفاصيل والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني معظم دول العالم من تداعيات اقتصادية كبيرة تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد بعض الدول بشكل خاص، مما خلق فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع، فهناك الفقراء والأغنياء، تحاول الحكومة السعودية جاهدة إلى سد الفجوة بين طبقات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم، لذا تقدم بعض المساعدات المالية والعينية تصل إلى 90 ألف ريال، يمكن للفقراء والمحتاجين الحصول عليها من خلال بعض الخطوات، سوف نقوم بشرحها تفصيلًا للحصول عليها.

خطوات الحصول على مساعدة مالية سعودية

للحصول على مساعدة مالية من الجمعيات الخيرية السعودية، هناك بعض الخطوات البسيطة والسهلة، والتي يمكن التقديم لها إلكترونيا:

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الديوان الملكي السعودي .

. اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

إدخال كافة البيانات الشخصية لمقدم الطلب.

كتابة نوع المساعدة المطلوبة في المكان المخصص له.

يقوم الموقع بالتأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها.

يتم الضغط على إرسال الطلب.

في حالة توافر الشروط وتقديم كافة المستندات المطلوبة يرسل لك الموقع رسالة نصية تفيد قبول طلب الدعم ومن المقرر الرد خلال يومين مش اكتر.

أنواع المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي

يقدم الديوان الملكي السعودي مجموعة كبيرة من المساعدات المالية للفقراء والمحتاجين والفئات المستحقة للدعم، ومن أهم أشكال المساعدات التي يقدمها الديوان:

تقديم الأراضي المجانية.

تقديم العلاج والعمليات الجراحية لغير القادرين.

حالات العجز والوفاة.

الأرامل والمطلقات الذين ينفقون على اليتامى.

الأسر التي يوجد عائلها في السجن.

في فك دين الغارمين والغارمات، ومن تعذر عن سداد القروض البنكية.

شروط الحصول على مساعدة مالية سعودية

للحصول على دعم مادي من الديوان الملكي السعودي لابد من توافر بعض الشروط لكي يتم السماح لهم الحصول على ذلك الدعم وتتلخص تلك الشروط في النقاط التالية كالآتي :

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

كما لابد وأن يكون مقيم إقامة دائمة في السعودية.

كذلك يكون المتقدم من ضمن مستفيدي الدعم الذي يقدمه الديوان الملكي السعودي.

الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات مالية

جمعية الوفاء ومقرها الرياض.

مؤسسة البر للمساعدات الخيرية ومقرها أيضا الرياض.

جمعية البر الخيرية ومقرها مدينة الخرج.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي