نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات جديدة حول لعبة GTA 6.. ومتي موعد نزولها في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال تسريب عدد من مقاطع الفيديو أمكن التعرف على بعض الأحداث التي احتوت عليها لعبة GTA 6 في موسمها الجديد، والتي من بينها زيادة العنصر النسائي بين أبطال اللعبة، وقد حصلنا على هذه التسريبات من خلال أحد الهاكر، الذي اخترق حساب الشركة المنتجة للعبة Rock Star وحصل على نحو 90 مقطع فيديو أظهرت العديد من ملامح اللعبة وأحداثها، الأمر الذي أسعد الملايين من عشاق اللعبة، وإليكم المزيد من التفاصيل حول تسريبات اللعبة.

تطوير تصميم لعبة GTA 6 الجديدة

كشفت مقاطع الفيديو المسربة للعبة GTA 6 عن وجود تطورات كبيرة في تصميم اللعبة، والتي تضمنت تحديثات في الجرافيك وتصميم المباني داخل اللعبة، بالإضافة إلى تطوير تصميمات البيئات الداخلية للعبة.

كما قد عدلت الشركة المنتجة للعبة “روك ستار“ حركة اللاعبين، واللي ظهرت من خلال المقطع التسعين من التسريبات، حيث ظهر رجل وامرأة من أبطال اللعبة يسرقون مطعمًا في إحدى البيئات الافتراضية الجديدة، والتي احتوى عليها الإصدار الجديد من اللعبة.

أكواد الإصدار الجديد من لعبة GTA 6

كشفت التسريبات ، عن لعبة GTA 6، عن عدد من الأكواد الجديدة الخاصة بالموسم الجديد منها.

كما أكد بعض الاشخاص أنه سوف ينشر مقاطع الفيديو المتعلقة بالإصدار الجديد وكيفية الحصول على الاكواد وتحميل اللعبة بوبدء اللعب بمجرد إعلان الشركة المنتجة رسميًا عنها، ولم يحدد حتى الآن الموعد الذي سوف يقوم فيه بنشر تلك المقاطع.

موعد نزول لعبة GTA 6

بخصوص موعد نزول لعبة GTA 6، وطرحها للمستخدمين فـ حتى هذه اللحظة لم تحدد الشركة المنتجة موعدًا لذلك، إلا أنه من المتوقع أن يكون ذلك خلال النصف الثاني من العام الميلادي 2023.

كما يتوقع بعض عشاق اللعبة أن يكون موعد نزولها هو شهر سبتمبر من العام 2023، وينتظر عشاق اللعب بفارغ الصبر إعلان شركة روك ستار عن موعد إطلاق اللعبة، وروابط التحميل للاستمتاع بها.

وسوف تكون من متطلبات تشغيل الإصدار الجديد من اللعبة، بطاقة رسوم ماركة Nvidia موديل RTX 3080 أو موديل RTX 3060 TI، كما سوف تكون المدينة الأمريكية “ميامي“، هي موقع أحداث اللعبة في الموسم الجديد لها، مع وجود خريطة جديدة تمامًا للعبة.