بلينكن: إعلان بوتين التعبئة الجزئية علامة أخرى على فشل مهمته

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن -فى بيان صحفى نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس- أن تعبئة المواطنين الروس جزئيًا، وتوجيههم للقتال فى أوكرانيا يعكس عدم شعبية الحرب بل وعدم رغبة الروس فى المشاركة، وأن بوتين لا يعمل من موقع قوة.. وبالأحرى هذه علامة أخرى على مهمته الفاشلة.
وتابع بلينكن أن الولايات المتحدة تثق تماما فى أن يواصل شعب أوكرانيا إبداء العزم والشجاعة فى ساحة المعركة لدعم سيادته واستقلاله، معربا بحسب البيان عن إدانة الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها فى المجتمع الدولى لعملية روسيا العسكرية فى أوكرانيا، مؤكدا مواصلة الوقوف إلى جانب أوكرانيا وشعبها.
واختتم بيانه بالقول: معًا قدمنا لأوكرانيا دعمًا ثابتًا ومهمًا للدفاع وسنواصل هذا الدعم الثابت للشعب الأوكرانى مهما استغرق الأمر.
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