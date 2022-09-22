الجزائر تدعو إلى موقف إفريقى مشترك وموحد استعدادا لقمة المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع قمة لجنة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى حول تغير المناخ، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع رفيع المستوى من الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان، أن هذا الاجتماع، الذى انعقد تحت رئاسة الرئيس الجديد لجمهورية كينيا ويليام روتو، ويأتى استعدادًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى مصر، يعد فرصة لمناقشة أولويات إفريقيا فى سياق المفاوضات التى ستعقد قريبًا فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.
وفى هذا الصدد، شدد الوزير الجزائرى على ضرورة أن تتحدث البلدان الإفريقية بصوت واحد للدعوة إلى تبنى موقف مناخى فعال يأخذ فى الاعتبار أولويات ومخاوف أفريقيا.
وفى هذا السياق، دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقى من حيث تنسيق الأنشطة التى تقوم بها مختلف الهيئات الإفريقية، والتأكد من أن إفريقيا ستتطور وتؤيد موقفًا مشتركًا قادرًا على توجيه التزامها فى قمة شرم الشيخ فى مصر.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) سيعقد فى مصر بشرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.
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