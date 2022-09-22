نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أيام اجازة.. إجازات اليوم الوطني السعودي للطلاب والموظفين العاملين في القطاع التعليمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نكتب هذا المقال إلى كل شخص لا يزال يتساءل عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي بالنسبة للطلاب الموظفين العاملين في القطاع التعليمي أو في أي قطاع حكومي أو خاص داخل المملكة العربية السعودية، فنحن على مشارف استقبال اليوم الوطني بعد ساعات فقط من الآن فهو من أكثر الأيام أهمية في نفوس كل مواطن وحاكم سعودي حيث أنه يذّكرهم بأحد الإنجازات العظيمة في تاريخ السعودية والذي قام به الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي للطلاب والموظفين

أكدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن إجازة اليوم الوطني السعودي من للطلاب والموظفين العاملين في القطاع التعليمي من المقرر أن تبدأ من يوم الأربعاء (أمس) الموافق الواحد والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022م، والإجازة من المقرر أن تكون يومي الأربعاء والخميس ولكنها تستمر حتى يوم السبت لأن يومي الجمعة والسبت هما يومي عطلة رسمية في السعودية فكان مجمل عدد أيام الإجازة الخاصة باليوم الوطني في القطاع التعليمي للطلاب والمعلمين أربعة أيام كاملة ويعودوا لاستكمال عامهم الدراسي بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2022م.

ما هو اليوم الوطني السعودي؟

جاء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وقرر أن يوّحد السعودية ويجعلها بدلًا من مملكتين منفصلتين وهما مملكتي الحجاز ونجد إلى مملكة واحدة موّحدة وتمت تسميتها باسم “المملكة العربية السعودية” من خلال إرسال فرمان ملكي في يوم السابع عشر من جمادي الأول عام 1351هـ والذي ينص على ضرورة توحيد السعودية، وتم توحيدها بالفعل وتغير اسمها في يوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من جمادي الأول عام 1351هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 1932م، ويحتفل السعوديون في هذا اليوم من كل شهر سبتمبر ميلادي من كل عام بمناسبة توحيد السعودية، وكان هذا أحد الانتصارات العظيمة في تاريخ السعودية الذي قام به الملك ولا تزال السعودية تحت هذا الاسم منذ ذلك الوقت حتى وقتنا هذا وذلك منذ 92 عام ولا تزال تحت رئاسة ملك واسم واحد.