نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل Grand Theft Auto 6 وأحدث تسريبات موعد إطلاق لعبة GTA 6 الخرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تنزيل Grand Theft Auto 6 ، لقد طال الانتظار منذ أن لمحت شركة روكستار جيمز عن السلسلة الجديدة لها. وذلك بعد وصلة من الشكر في الإصدارات السابقة من جاتا 5 وجاتا أون لاين. حيث تم شكر فريق عمل تطوير اللعبة لهاتان اللعبتان منذ عدة أسابيع على الموقع الرسمي للعبة. واليوم سوف يتم أستعراض طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 6 الجديدة وأخر أخبار اللعبة عن موعد إصدارها وكل ماهو جديد حولها. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

كيفية تنزيل Grand Theft Auto 6

جاء نص شكر روكستار للعبتان بهذه الجمل الأتية “تمثل Grand Theft Auto V و Grand Theft Auto Online الجهود المشتركة لفريقنا العالمي على مدار سنوات عديدة. نريد أن نشكر ونشكر كل من ساهم في هذه الألعاب ، من إطلاقها الأصلي في عام 2013 حتى يومنا هذا.” وبهذه الجمل السابقة تؤكد بأن هناك ستكون عميلة تحميل لعبة Grand Theft Auto VI قريبة جدا. وسوف نتعرف في الفقرة المقبلة عن طريقة التحميل بالتفصيل بطريقة رسمية.

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 6 الجديدة

أولى المواقع التي سيتمكن المستخدم تحميل اللعبة من خلالها هو الموقع الرسمي للشركة (روكستار). ويتم تنزيل Grand Theft Auto 6 من خلال الخطوات الرسمية الأتية.

يجب اتصال الكمبيوتر بالأنترنت سريع وإخلاء مساحة في القرص الصلب حتى 70 جيجا بايت.

كما يمكن أن يتم فتح المتصفح والبحث عن rock star game.

ثم يتم عمل حساب جديد على الموقع.

بعد ذلك يتم البحث عن تحميل لعبة GTA 6 .

. أثناء البحث عن اللعبة يجب الإطلاع على وسائل الدفع الإلكترونية خاصتك ويمكن الدفع ببطاقات الائتمان الحاملة لشعار فيزا أو ماستر كارد. كما يمكن أيضا الدفع في بعض الدول عن طريق محفظة باي بال.

بعد البحث عن تحميل لعبة Grand Theft Auto VI يجب أن يتم الدفع ثم ستتم عملية التحميل مباشرة ويجب خيار النسخة المطابقة مع جهازك فبل التنزيل.

موعد نزول لعبة GTA 6

لا تطرح روكستار جيمز موعدا نهائيا ليتم فيه تنزيل Grand Theft Auto 6 على أنظمة التشغيل ولكن هناك خبر شبه مؤكد وتم تسريبه من صحفي يعمل داخل الشركة. ويفيد هذا التسريب بأن سيتم الإعلان الرسمي عن لعبة GTA 6 الجديدة في أواخر هذا العام الجاري. مما يعني أن أفترب موعد تنزيل جراند ثفت أوتو 6 على بعض الأنظمة. كما سيتم إطلاق نسخة تجريبية في عام 2023 تحديدا فترة يناير حتى مارس 2023. وسوف يكون هناك العديد من التعديلات في خريطة اللعبة الجديدة وشكل المباني والشوارع والأحداث وكذلك الشخصيات.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تنزيل Grand Theft Auto 6 من الموقع الرسمي بدون برامج أو إعلانات منبثقة مزعجة. كما أستعرضنا أيضا أهم أخبار وتسريبات موعد تحميل جراند ثفت أوتو 6 المتوقع من داخل الشركة. نأمل أن اللعبة تعجب الملايين من محبي ألعاب الفيديو كما نتمنى لجميع متابعينا الصحة والسلامة.