نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم الوطني 92 عروض على الهواتف الذكية تصل إلى 50% وهواتف الأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة في اليوم الوطني السعودي تقدم العروض والتخفيضات على جميع المنتجات من الشركات المختلفة، ومن ضمن العروض المقدمة في اليوم الوطني 92 عروض على تذاكر الطيران وعروض على السيارات وغيرها على الهواتف الذكية وعروض مقدمة من المطاعم في اليوم الوطني، وفي هذا المقال سنوضح لكم أهم أوشهر العروض المقدمة على الهواتف الذكية والتي تصل بتخفيضات 50%.

عروض الهواتف الذكية في اليوم الوطني 92

فهناك الكثير من التخفيضات على العديد من ماركات الهواتف الذكية المقدمة بمناسبة اليوم الوطني 92، وتعد من اشهر الشركات التي أهتمت بتقديم تخفيضات على هواتفها شركة هواوي وشلاومي وشركة آبل وسامسونج، البعض منها قدم تخفيضات تصل إلى 50%

عروض الهواتف الذكية

عرض على هاتف آيفون 13 اكسترا، بمساحة تخزين 128 جيجا، بسعر 3499 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جلاكسي، مساحة تخزين 128 جيجا وبسعر 1799 ريال سعودي وتقيط حتى ثلاث سنوات.

عرض هاتف آيفون 13 ميني، ومساحة تخزين 256 جيجا، بسعر 3599 ريال سعودي.

هاتف آيفون 12 بمساحة تخزين 64 جيجا، بسعر 2899 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني 92 في مكتبة جرير

استبدل هاتفك القديم بهاتف جديد آيفون وبخصم كبير. عرض على هاتف آيفون 14 بسعر 3799 ريال سعودي. عرض هاتف آيفون 14 بلس، ومساحة تخزين 256 جيجا بسعر 4699 ريال سعودي. هاتف سامسونج جلاكسي نوع زد فولد، بسعر 5699 ريال سعودي. هاتف سامسونج جلاكس نوع اس 22 الترا، بسعر 5000 ريال سعودي. عرض على هاتف آيفون 11 بسعر 2099 ريال سعودي. عرض على هاتف هواوي بي بلس، بسعر 4319 ريال سعودي. سعر هاتف أوبو رينو داخل عروض اليوم الوطني 92 بسعر 1799 ريال سعودي.

اكسترا عروض على هواتف سامسونج اليوم الوطني 92

عرض سامسونج جلاكسي اس 22 ألترا 5 جي من اكسترا بسعر 4599 ريال سعودي، ومساحة تخزين 256 جيجا ، متوفر اللون الأسود.

عرض هاتف سامسونج جلاكسي اس 22، 5 جي من اكسترا بسعر 2499 ريال سعودي، ومساحة تخزين 128 جيجا، متوفر اللون الأبيض.

هاتف سامسونج جلاكسي ايه 73، 5 جي من اكسترا بسعر 1799 ريال سعودي، ومساحة تخزين 128 جيجا، متوفر اللون الرمادي.

عرض اكسترا على هاتف سامسونج جلاكسي ايه 33، 5 جي بسعر 1099 ريال سعودي، ومساحة تخزين 128 جيجا، متوفر باللون الاسود.

عرض هاتف سامسونج جلاكسي ايه 52، 5 جي بسعر 1099 ريال سعودي، ومساحة تخزين 128 جيجا، متوفر باللون الأزرق على اكسترا.

الجدير بالذكر أيضاً أن عروض اليوم الوطني 92 متنوعة فمنها عروض المطاعم في اليوم الوطني 92، عرض اليوم الوطني 92 للسيارات، عروض الخطوط الجوية في اليوم الوطني السعودي.