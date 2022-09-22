نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث..أسعار صرف الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات الخميس 22 سبتمبر 2022 للبيع والشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار صرف الدولار اليوم في مصر والتي يترقبها الآن جموع المصريين وخاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة للدولار من قبل البنك الفيدرالي الأربعاء 21 سبتمبر 2022 إلي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%، وبالتالي سوف يعلن البنك المركزي المصري عن سعر صرف الدولار اليوم في مصر وفقا للتغيرات الجديدة التي سوف تعلن في صباح اليوم رسميا وسوف ننقلها إليكم لحظة بلحظة .

أسعار صرف الدولار اليوم في مصر

نتتابع الآن مع المواطنين في مصر اخر تطورات الاقتصاد في مصر وبالأخص اخر تداولات لسعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة، ومازال المواطنين في مصر يترقبون التغييرات الاقتصادية التي سوف تطرأ على إعلان البنك المركزي المصري سعر الدولار الرسمي، خاصة بعد رفع سعر الفائدة من البنك الفيدرالي في مساء الأمس، ووفقا لآراء الكثير من خبراء الاقتصاد انه قد تشمل الأيام القادمة على قرارات اقتصادية كبير من اجل مواجهة الأزمة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية

نستعرض إليك على مدار اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 أسعار صرف الدولار اليوم في مصر في البنوك المصرية التالية، وذلك بالنسبة لسعر البيع وسعر الشراء والتي سوف تتغير على مدار اليوم، وسوف ننقل اليهم تفاصيل على مدار الساعة واليك سعر الدولار وفقا للأسعار الأمس في البنوك التالي والتي أهمها البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والتي بشكل مؤكد سوف تتغير خلال الساعات المقبلة من الآن:

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر للشراء الدولار 19.37 جنيه، وبينما سجل سعر البيع للدولار 19.47 جنية .

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر للشراء الدولار 19.39 جنيه، بينما سجل سعر البيع للدولار 19.47 جنية

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر للشراء الدولار 19.44 جنيه ، بينما سجل سعر البيع للدولار19.47 جنيه .

سعر الدولار الآن في بنك الأهلي و بنك مصر

سجل سعر للشراء الدولار 19.39 جنيه،بينما سجل سعر البيع للدولار 19.45 جنيه .

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي

سجل سعر للشراء الدولار 19.41 جنيه ،بينما سجل سعر البيع للدولار 19.47 جنيه .