العالم اليوم - تأجيل التحقيق مع الغنوشي.. والنائبة المسدي تحت الحماية

انتم الان تتابعون خبر تأجيل التحقيق مع الغنوشي.. والنائبة المسدي تحت الحماية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 08:21 صباحاً - قرر قاضي التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب في تونس تحديد جلسة جديدة في أواخر نوفمبر المقبل، للتحقيق مع زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، الذي يواجه استجوابا على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسفير المتشددين"، فيما تم توفير حماية أمنية للنائبة السابقة التي حرّكت القضية.

وجاء قرار السلطات القضائية التونسية إثر إخضاع الغنوشي للتحقيق في قضية "تسفير المتشددين"، الأربعاء وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وحدد قاضي التحقيق التونسي موعد التحقيق الجديد مع الغنوشي في 28 نوفمبر المقبل، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ويحاكم في قضية "تسفير المتشددين" عدد من قادة حركة النهضة، من بينهم علي العريض المحتجز لدى السلطات، ويطال التحقيق أكثر من 800 شخص وفق وسائل إعلام تونسية.

وفي سياق القضية، أكدت النائبة السابقة التي حركت القضية، فاطمة المسدي، أنه تم إعلامها بتوفير الحماية والمراقبة الأمنية لها على خلفية القضية.

وكتبت المسدي على "فيسبوك": "تم إعلامي بأنني تحت الحماية والمراقبة الأمنية".

واعتبر محللون التحقيق "مسارا صحيحا للبلاد في محاسبة شبكة من الفاسدين حكمت البلاد ودلست على التونسيين وتورطت في دماء أبنائهم خاصة بملف تسفير الشباب لبؤر التوتر".

واتهمت أحزاب تونسية حركة النهضة بدعم الإرهاب أثناء فترة حكمها بعد 2011، وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الانضمام للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

خلفيات القضية