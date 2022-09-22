العالم اليوم - "غولدمان ساكس" يخفض توقعاته للنمو في الصين بسبب "صفر كوفيد"

انتم الان تتابعون خبر "غولدمان ساكس" يخفض توقعاته للنمو في الصين بسبب "صفر كوفيد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 08:21 صباحاً - خفضت مجموعة "غولدمان ساكس" توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في العام المقبل بشكل حاد، إذ توقعت أن تلتزم بكين بسياساتها الصارمة بشأن "صفر كوفيد" حتى الربع الأول من العام المقبل على الأقل.

وذكر الاقتصاديون في بنك "غولدمان"، ان الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيرتفع على الأرجح بنحو 4.5 بالمئة في 2023، بانخفاض عن توقعاتهم السابقة البالغة 5.3 بالمئة. ولم يعدل البنك توقعاته البالغة 3 بالمئة خلال العام الجاري.

وتعتبر الصين هي آخر البلدان الاقتصادية الكبرى التي تحافظ على استراتيجية صحية متشددة في مواجهة جائحة كوفيد من فرض الحجر الصحي على من جاء اختبارهم إيجابيا وعلى مناطق مستهدفة أو فرض إجراء اختبارات الكشف PCR على مناطق بأكملها على نحو إلزامي.

وذكرت غرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن سياسة "صفر كوفيد" الصارمة التي تتبعها الصين، كان لها عواقب سلبية على 75 بالمئة من الشركات الأوروبية في البلاد.

وقال "غولدمان" إن الصين على الأرجح لن تبدأ إعادة فتح أبوابها قبل الربع الثاني من العام المقبل، لأنها ستحاول أولا ضمان معدلات تطعيم أعلى لكبار السن، والمزيد من تصنيع حبوب كوفيد الرخيصة والفعالة.

وكتب الاقتصاديون، أن الصين قد ترغب أيضا في الانتظار لما بعد ذروة موسم السفر للعام القمر الجديد وجلسة البرلمان في مارس المقبل، قبل الخروج من سياسة "صفر كوفيد".

ويخفض المحللون بشكل مطرد توقعاتهم للنمو في الصين في العامين الحالي والمقبل، إذ طغت عمليات الإغلاق المتكررة لاحتواء تفشي فيروس كوفيد على التوقعات الاقتصادية، بالإضافة إلى أزمة العقارات المستمرة، وتباطؤ الصادرات.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع الشهر الماضي، هو أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5 بالمئة العام الجاري، ثم ينمو بنسبة 5.2 بالمئة العام المقبل، بحسب بلومبرغ.