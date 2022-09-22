موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي والقنوات المفتوحة الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال إفريقيا 2022، ينتظر جماهير كرة القدم العربية والإفريقية واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة والتي ستجمع بين الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي ضمن منافسات ذهاب دور الاثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد التاسع من شهر أكتوبر المقبل على أرضية ملعب مصطفى بن جنات في المنستير بتونس.

وتعد بطولة دوري أبطال إفريقيا هي البطولة الأغلى لدى جماهير النادي الأهلي، خاصة وأن النادي يحمل لقب الأكثر تتويجاً بهذه البطولة، فضلاً عن كونه وصل إلى المباراة النهائية في آخر ثلاثة مواسم ثلاث مرات، واستطاع خلالها الأهلي الفوز بلقب البطولة مرتين متتاليتين.

مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

ويسعى النادي الأهلي المصري بقيادة مديره الفني السويري كولر تحقيق أول انتصار له في قيادته الفنية للمارد الأحمر، حيث تعد المباراة الرسمية الأولى له مع النادي الأهلي، التي ستكون عصر يوم الأحد أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF قد جنب النادي الأهلي خوض غمار منافسات دور ال64 من دوري أبطال إفريقيا، إلا أن فريق الاتحاد المنستيري التونسي قد استهل مشواره بدوري أبطال إفريقيا 2023 من دور ال 64 بمواجهة فريق الجيش الرواندي، وقد نجح الفريق التونسي في تخطي عقبة الفريق الرواندي، ليضرب موعداً مع النادي الأهلي المصري في دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وقد تقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 عصر يوم الأحد التاسع من شهر أكتوبر من العام الجاري 2022، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت تونس، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا 2022 من خلال شاشة قناة الوطنية التونسية الأولى، ولم تقم أي قناة مصرية بعد بالإعلان عن نقلها لأحداث مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري.