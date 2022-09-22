الصحة الموريتانية: ليس هناك ما يدعو للقلق بخصوص حمى الوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، أنه تم تسجيل سبع وفيات بحمى الوادى المتصدع حتى الآن بالإضافة إلى 13 إصابة مؤكدة وحالات اشتباه أخرى، وتم وضع خطة تقوم على التوقع والاستجابة، موضحا أسباب انتقال هذا المرض من الحيوان إلى الإنسان (البعوض)، وتقوم بفحص كل المخالطين لأى حالة سجلت.
وأكد عدم وجود ما يدعو للقلق بشأن هذه الحمى، لكون هذا النوع من الأمراض دائما ما يحدث فى مثل هذه المواسم، مشددا على ضرورة توخى الحيطة والحذر من قبل المواطنين والتبليغ عن كل حالة تم الاشتباه بها.
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