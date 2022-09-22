العراق: إحباط هجوم لعناصر من تنظيم داعش فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر الأمني، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن "القوات الأمنية العراقية أحبطت تعرضاً لعناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى صلاح الدين"، مضيفا أن "التعرض وقع ضمن قضاء الدجيل".
من جهة أخرى، كشف مصدر أمنى عراقى عن اعتقال مطلوب بتهمة "الإرهاب" داخل فندق وسط بغداد.
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية ألقت القبض على أحد المطلوبين وفق المادة ٤/ارهاب فى منطقة البتاوين"، معلنا أن المطلوب تم اعتقاله داخل أحد الفنادق.
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