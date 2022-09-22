العالم اليوم - كانافارو يخوض أول مهمة تدريب.. في الدرجة الثانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 07:22 صباحاً - سيقود فابيو كانافارو، قائد منتخب إيطاليا، الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2006 ناديا في أوروبا للمرة الأولى، بعد تعيينه مدربا لبنيفنتو المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وأعلن بنيفنتو، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي موسم 2020-2021 ويحتل حاليا المركز 13 في الدرجة الثانية، تعيين كانافارو البالغ من العمر 49 عاما عبر حسابه على "تويتر" الليلة الماضية.

واعتزل المدافع السابق لريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2006 بعد أن ساعد إيطاليا في الفوز بكأس العالم في ذلك العام، اللعب عام 2011.

وعمل كانافارو مساعدا للمدرب في الأهلي الإماراتي قبل أن يصبح مدربا لفريق قوانغتشو بالدوري الصيني الممتاز ثم النصر السعودي.

كما قضى فترة قصيرة كمدرب لمنتخب الصين في عام 2019.