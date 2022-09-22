العالم اليوم - بعد رفع الفائدة.. الدولار الأميركي يكتسح عملات العالم

انتم الان تتابعون خبر بعد رفع الفائدة.. الدولار الأميركي يكتسح عملات العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 07:22 صباحاً - ارتفع الدولار الأميركي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاما مقارنة بسلة عملات رئيسية الخميس مدعوما بتوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي وبعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أمرا بأول تعبئة عامة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وارتفع الدولار أمام الين إلى أعلى مستوى في 24 عاما متجاوزا 145 ينا بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار فائدة شديدة الانخفاض وتوجيهات سياسة نقدية ميسرة اليوم.

كما بلغ الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولارين النيوزيلندي والأسترالي وارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية والوون الكوري.

وتظهر توقعات المركزي الأميركي أن سعر الفائدة سيرتفع إلى 4.6 بالمئة في العام المقبل وعدم خفض الفائدة حتى 2024. ورفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى ليصل إلى نطاق بين 3.00 و3.25 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وارتفع الدولار إلى 145.405 ين لكنه شهد تقلبات حادة في أعقاب إعلان بنك اليابان وسجل في أحدث تداول ارتفاعا بنسبة 0.31 بالمئة عند 144.53 ين.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 37 عاما إلى 1.1221 دولار وسجل في أحدث تداول له انخفاضا بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1.1240 دولار.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 20 عاما إلى 0.9807 دولار قبل أن يجري تداوله بانخفاض 0.18 بالمئة عند 0.9820 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة إلى 0.6593 دولار بعدما لامس 0.6583 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 2020.