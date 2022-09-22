نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة برقم الهوية عبر منصة التأشيرات – وزارة الخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة استعلام عن تأشيرة برقم الهوية من أكثر الخدمات التي يبحث عنها المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية، خاصة في المنصة التي قامت وزارة الخارجية السعودية بتفعيلها وهي منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، حيث تتيح هذه المنصة خدمات متعددة يمكنك الحصول عليها، وأهم ما تقدمه هي خدمة الاستعلام عن التأشيرات باستخدام رقم الطلب ورقم الجواز، بالإضافة إلى الاستعلام عن تأشيرة زيارة وذلك فقط باتباع الخطوات التالية عبر منصة إنجاز الإلكترونية التي أصبحت حالياً منصة التأشيرات الإلكترونية.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية

يمكنك الاستعلام عن التأشيرة التي ترغب في التأكد من إصدارها وذلك بعد أن أتاحت وزارة الخارجية السعودية هذه الفرصة لتسهيل الأمر على مواطني السعودية، وذلك عبر منصة إنجاز باتباع الخطوات التالية:

الذهاب لمنصة التأشيرات الإلكترونية.

ثم الانتقال إلى خدمة الأفراد.

ثم إدخال رقم الطلب.

ثم كتابة رقم الجواز أو رقم السجل الموجود معك.

كتابة الرمز المرئي.

الضغط على استعلام.

سوف يظهر أمامك كافة البيانات التي تريدها.

طريقة الاستعلام عن التأشيرة باستخدام رقم الطلب

أصبح الآن يمكنك أن تتأكد من صدور التأشيرة من القنصلية السعودية، وذلك بخطوات سهلة وبسيطة جدًا عبر منصة التأشيرات:

القيام بتسجيل دخول على منصة الخدمات الإلكترونية التي تتبع وزارة الخارجية السعودية.

اضغط على طلب مدخل.

قم بكتابة رقم الطلب.

ثم كتابة رقم الجواز.

قم بكتابة الرمز المرئي الذي سوف يظهر في الشاشة.

اضغط على استعلام.

الخدمات الإلكترونية الاستفسار عن رقم صادر

تم إتاحة إمكانية الاستعلام عن التأشيرة باستخدام رقم الصادر لكافة مواطني المملكة السعودية، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية عبر منصة التأشيرات:

قم بتسجيل الدخول على منصة التأشيرات.

اضغط على تأشيرة باستخدام رقم الطلب.

كتابة رقم الجواز.

كتابة الرمز المرئي الظاهر.

الذهاب على استعلام.

وبذلك نكون قد قمنا بتوضيح استعلام عن تأشيرة برقم الهوية، والخطوات التي يجب إتباعها وكيفية البحث عن طلبك الذي قمت بتسجيله في المنصة سابقًا ومتابعته أيضًا، ويمكنك أن تستعلم عن صدور تأشيرتك من القنصلية السعودية باستخدام رقم الجواز او الاستعلام عن تأشيرة الدخول السعودية