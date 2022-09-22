نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد نزول مكافأة الطلاب؟ وطريقة الاستعلام وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد نزول مكافأة الطلاب؟، حيث ترغب الفئات المستحقة لهذا الدعم المالي المقدم من وزارة التربية والتعليم السعودية من الطلاب في التعرف على الموعد المحدد لنزولها بشكل رسمي، فهذه المكافأة تشمل كافة المراحل الدراسية للعام الدراسي 1444، حيث تأتي ضمن الدعم الموجه من قبل الوزارة بأوامر من الحكومة السعودية بضرورة توفير دعم لعدد من الفئات التي سيتم الإشارة إليها خلال السطور التالية بجانب الموعد المحدد للصرف وخطوات الاستعلام عن مكافأة الطلاب بالسجل.

متى موعد نزول مكافأة الطلاب؟

تمت الإجابة على هذا التساؤل من جانب وزارة التربية والتعليم العالي في المملكة، فقد أشارت إلى الموعد الخاص بنزولها في أخر الشهر الجاري وأوضحت أن هذا المبلغ يعد دافع ومحفز للطلاب من أجل بذل قصارى جهدهم في العملية الدراسية وتحقيق التفوق، ومن الجدير بالذكر أن اليوم المحدد الخاص بهذا الشهر هو يوم 28.

الفئات المستحقة لصرف مكافآت الطلاب

تم تحديد عدد من الفئات الخاصة بالطلاب ليتم الصرف لهم وهي:

في المقام الأول طلاب التربية الخاصة.

ثانيا خريجي محو الأمية وتعليم الكبار بالإضافة إلى أبناء المعلمين المتوفيين.

ثم طلاب منطقة جبل رضوى.

بالإضافة إلى كافة الطلاب والطالبات المغتربون.

طلاب مدارس توحيد التربية الفكرية (طلبة الأمن والصم والبكم).

منح طلاب دار التوحيد (المصابين أثناء الدراسة).

بالإضافة طلاب نور المكفوفين وأبناء المدرسين والمدرسات المتوفين.

منحة خاصة للطلاب الغير متاح لهم مرحلة متوسطة أو ثانوية داخل البلد المتواجد بها أسرته.

كافة الطلاب المسجلين في مراحل التعليم العام ( داخل القرى النائية).

طلاب وطالبات (تعليم الكبار ) وذلك لكلاً من محو الأمية أو المرحلة الابتدائية.

الطلاب المسجلين في المعاهد الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم.

جميع الطلاب المستوفيين لشروط المكافأة.

خطوات الاستعلام عن مكافأة الطالب

يجب على الطالب أو ولي أمره اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح لتتم عملية الاستعلام عملية الاستعلام بالسجل بنجاح:

يتم تسجيل الدخول إلى نظام نور الإلكتروني عبر الاتصال بشبكة الإنترنت.

يتم الانتقال إلى تبويب (المكافآت والإعانات).

ثم الدخول إلى قسم (عرض مسيرات المكافآت).

يتم تسجيل البيانات الخاصة بالطالب في الحقول الخاصة بها ثم النقر على أيقونة البحث.

تظهر كافة المعلومات الخاصة بالمكافأة وفي حالة عدم الحصول عليها يمكن التواصل مع مركز رعاية المستفيدين من خلال رقم (19996).