نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة 1444 وأهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم إتاحة وظائف جديدة ضمن شركة الخطوط السعودية للتموين وذلك لحاملي الثانوية العامة أو الدبلومات وأعلى، والوظائف متاحة في كلًا من الرياض وفي جدة والدمام في العديد من التخصصات الإدارية المختلفة.

رابط التقديم على وظائف الخطوط السعودية للتموين

بجانب الإعلان على الوظائف الشاغرة التي يمكن الالتحاق بها من قبل المتقدمين الذين تتوفر بهم الشروط المعلن عنها، والمؤهل الدراسي المحدد فلقد تم الإعلان على الرابط الرسمي لإتمام عملية التسجيل بشكل إلكتروني في خطوات بسيطة، ويتم هذا من خلال الدخول مباشرة على الموقع الرسمي للخطوط السعودية للتموين.

الوظائف المطلوبة

تم الإعلان على العديد من الوظائف المطلوبة المختلفة في العديد من المجالات، وتتمثل هذه الوظائف في الآتي:

وظيفة أمين صندوق.

سائق.

وظيفة ممثل استقبال.

موظف استقبال في المطار.

وظيفة ممثل خدمات.

مساعد مبيعات.

وظيفة مشغل رافعة طويلة.

المستندات المطلوبة للتقديم

عند التقديم على الوظائف المختلفة المعلن عنها لدى الخطوط السعودية للتموين فلا بد من تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، وتتمثل هذه المستندات في الآتي:

تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمواطن.

أو تقديم تصريح الإقامة أو جواز السفر للمقيم.

يجب تقديم السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم.

في حال الحصول على شهادة تعليمية خارج المملكة العربية السعودية لا بد من تقديم الوثائق المطلوبة.

إجراء اختبار في اللغة الإنجليزية.

في حال سبق العمل في الوظيفة التي يتم التقدم لها لا بد من تقديم الأوراق التي تثبت الخبرة.

تقديم مختلف التدريبات والشهادات التي قد حصل عليها المتقدم.

تقديم المعدل التراكمي للمتقدم.

شروط وظائف الخطوط الجوية

تم تحديد شروط لا بد من استيفائها في المتقدم للالتحاق بالوظيفة، وتتمثل الشروط المعلن عنها في الآتي: