نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ماكدونالدز اليوم الوطني 92 وأفضل الخصومات والتخفيضات على الوجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ماكدونالدز اليوم الوطني 92 ، تستعد المملكة العربية السعودية في تلك الساعات للاحتفال باليوم الوطني السعودي الذكرى ال 92 على استقلال المملكة وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية، وتستعد كافة المتاجر إلى تقديم عروضها الكبرى من أجل جذب أكبر قاعدة جماهرية في هذا اليوم، ومن بينها عروض ماكدونالدز لليوم الوطني، تلك الشركة التي تمتلك أكبر سلسلة من المطاعم بالعديد من الفروع في كافة أنحاء العالم، وتختص بتقديم الوجبات السريعة وتحديدًا السندويتشات والمقبلات التي تصنع من الدجاج أو اللحم، وهي تخدم الملايين من المواطنين حول العالم بتقديم الوجبات اللذيذة بأسعار مخفضة.

عروض ماكدونالدز اليوم الوطني 92

تحتفل المملكة باليوم الوطني الذي يوافق الجمعة 23/9/2022 وأعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز عن منيو جديد مختص بالعروض المميزة لليوم الوطني، وذلك تحت شعار وفر قروشك، ويشمل المنيو وجبات مكتملة مع سندويتشات منفردة لترضي كافة الأذواق.

ومن بين عروض ماكدونالدز ما يلي :

سندويتش تشيز برجر ديلوكس بسعر 12 ريال سعودي.

وجبة سبايسي ماك راب بسعر 14 ريال.

سندويتش ماك راب الدجاج بسعر 13 ريال.

وجبة جراند تشيكن حجم كبير بسعر العادي.

كوب القهوة بسعر 5 ريالات ولكن في الساعة من السادسة صباحًا وحتى ال 11 صباحًا، باستثناء الجمعة حتى الساعة 3:00 عصرًا، ضمن عروض ماكدونالدز.

وجبة دبل تشيز برجر بسعر13 ريال.

وجبة ليتل تايستي بسعر 14 ريال سعودي.

وتهتم فروع ماكدونالدز المنتشرة بكافة أرجاء المملكة بالاهتمام بتزيين الفروع الخاصة بها مع منيو العروض بالخصومات والتخفيضات الكبرى وتعطي هدايا كبرى للعاملين بها لتشاركهم فرحة اليوم الوطني.

رقم ماكدونالدز الموحد

يمكن لكافة المواطنين والمقيمين في داخل المملكة الاستفادة من عروض اليوم الوطني ال 92 عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (920000001) وعمل الطلب مع توضيح اسم المتصل صاحب الطلب وعنوانه كاملًا، ويمكن الاستفادة من كافة العروض المقدمة باستخدام تطبيق ماكدونالدز والذي يمكن تثبيته على الهاتف المحمول سواء نظام اندوريد أو ايفون والاستفادة منه في معرفة أقرب الفروع للمستخدم والعروض المتاحة وأفضلها واستبدال النقاط بهدايا للتوصيل وغيرها، واستخدامه يكون بإتباع الخطوات التالية: