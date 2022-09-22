نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب تمويل سريع وشخصي من منصة سلفة تمويل سهل جداً فوري سهولة الميزانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منصة سلفة الالكترونية هي أحد المنصات الكبيرة والهامة التي قامت بإطلاقها المملكة العربية السعودية أثناء جائحة كرونا مساعدةً منها لمواطنيها، حيث أنه يستطيع جميع المواطنين السعوديين من محدودي الدخل الحصول على سلفة أو تمويل بمبلغ يبدأ من 1000 إلى 5000 ريال سعودي، وذلك لتلبية احتياجاته الشخصية وسداد ديونه، مع مراعاة أن يكون السداد بشروط ميسرة.

خطوات التسجيل على منصة سلفة الالكترونية

لكي يتمكن أي مواطن سعودي من محدودي الدخل من الحصول على سلفة من خلال منصة سلفة الالكترونية أن يقوم بالتسجيل في المنصة باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة سلفة الالكترونية.

2. ثم قم بإنشاء حساب جديد.

3. قم بعد ذلك بتسجيل كافة البيانات التي ستطلب منك وعمل رقم سري.

4. عليك بعد ذلك أن تقوم بقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة ثم قم بالموافقة عليها.

5. بعد ذلك ستتمكن من الدخول على المنصة وللحصول على السلفة اضغط على طلب تمويل.

6. ثم قم باختيار تمويل شخصي.

7. سوف يتم إرسال رسالة تأكيدية على هاتفك.

شوط الحصول على سلفة من خلال المنصة الالكترونية

يجب توافر عدة شروط لدى المواطن السعودي الذي يرغب في الحصول على هذه السلفة، سنوضحها لكم في النقاط التالية:

1. لابد أن يكون المتقدم لطلب السلفة سعودي الجنسية.

2. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ولا يزيد عن 60.

3. أن يكون شخص عاقل وكامل الأهلية.

4. ألا تقل فترة عمله عن 3 شهور في القطاع الحكومي، أو 6 شهور إذا كان يعمل في القطاع الخاص.

5. ألا يقل دخله الشهري عن مبلغ 4000 ريال سعودي.

أهم المزايا التي توفرها منصة سلفة

توفر المنصة للمواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على سلفة العديد من المزايا الهامة التي سنوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

1. يتوافق التمويل من خلال المنصة مع أحكام الشريعة الاسلامية.

2. يحصل المواطن على التمويل بشكل مبسط دون أي تعقيدات.

3. عند التزام المواطن بالسداد في المواعيد المحددة بشكل منتظم إلى أن يتم سداد المبلغ بالكامل، يمكنه أن يقدم على طلب سلفة مرة أخرى.

4. توفر المنصة طرق عديدة للسداد لتتناسب مع كافة المواطنين.