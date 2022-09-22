نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بمدينة الرياض، من خلال موقعها الإلكتروني، عن توافر وظائف تقنية، وذلك لحملة البكالوريوس، للعمل بإدارة تقنية المعلومات، وقد أوضحت الهيئة أن التقديم للوظائف المعلنة متاح حاليا عبر بوابة التوظيف بالموقع الرسمي للهيئة، حيث تسعى الهيئة إلى ضم الكوادر والكفاءات المؤهلة من المواطنين السعوديين، للعمل على تحقيق أهداف الهيئة وتطويرها، ونتابع الآن في هذا المقال تقديم الوظائف والاشتراطات، ورابط التقديم.

وظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض

مهندس شبكات.

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية ” علوم الحاسب – هندسة الحاسب – هندسة البرمجيات – نظم المعلومات ” أو ما يعادلها. كما يشترط توافر خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات في تقنيات ومراكز المعلومات.

اختصاصي أول شبكات.

يشترط الحصول على درجة البكالوريوس كمؤهل أساسي، في إحدى تخصصات علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو هندسة البرمجيات أو نظم المعلومات، أو في أي تخصص ذو علاقة. كما يشترط خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل عن 6 سنوات في تقنيات وأمن الشبكات.

اختصاصي أول نظم البنية التحتية.

ويشترط أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو هندسة الشبكات. أو ما يعادلها، كم يشترط خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تقنيات مراكز المعلومات.

مواعيد ورابط التقديم على وظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض

أعلنت الهيئة من خلال موقعها الإليكتروني الرسمي، أن التقديم على الوظائف المطلوبة، متاح حاليا عبر بوابة التوظيف بالرابط التالي ” وظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض” .على أن ينتهى موعد التقديم يوم الجمعة الموافق 4 ربيع الأول 1444 هـ، الموافق 30 سبتمبر 2022.

الاشتراطات المطلوبة لوظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس كمؤهل أساسي في إحدى التخصصات المطلوبة.

أن تتوافر خبرة عملية لا تقل عن الحد الأدنى في مجال التخصص.

القدرة على إنجاز العمل بكفاءة وفي وقت مناسب.

القدرة على العمل تحت ضغط.

العمل بروح الفريق الواحد.

وقد أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بمدينة الرياض أن آخر موعد للتقديم على الوظائف المعلنة. يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2022.