أحمد أبو الغيط يؤكد أهمية احترام المقدسات والعقائد لنشر التعايش والتسامح

جدة - نرمين السيد - وقال أبو الغيط فى تغريده على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"سعدت اليوم بلقاء صديقى ‎ميجيل موراتينوس، الممثل الأعلى لبرنامج ‎الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وتناولنا الأوضاع العالمية وضرورة التصدى لخطاب الكراهية"،مضيفا "أكدت على أهمية احترام المقدسات والعقائد كأساس لنشر التعايش والتسامح". ويشارك أبو الغيط حاليا فى أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

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