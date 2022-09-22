نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عنصر سحري ورخيص للقضاء علي الخدوش وتشققات الاثاث والحوائط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخدوش والتشققات في الاثاث مشكلة تؤرق الكثيرين يبحثون لها عن حل، يجب أن تكون حذرًا وتستخدم المنتجات المناسبة. ومع ذل ، هناك بعض العلاجات المنزلية غير المتوقعة التي ستحل المشكلة في أي وقت من الأوقات إنها مادة “سحرية” وبسيطة ورخيصة يمكن العثور عليها في كل منزل تقريبًا. وستندهش حقًا عندما تكتشف ما هو كل ما يتطلبه الأمر هو خدش لترك علامات غير مرئية على الطلاء الخاص بك النقش والقطع سيء للغاية لدرجة أنه يفسد المظهر العام للأثاث إذا كنت ترغب في الحفاظ على الديكور الداخلي الخاص بك، فأنت بحاجة إلى إيجاد حلول لحل المشكلة ليست هناك حاجة لتدمير المنتجات المعيبة أو تغيير محتوياتها بالكامل هناك بعض الحيل غير المتوقعة التي يمكن أن تقلل الضرر وتجعل أجهزتك تبدو أفضل على سبيل المكافأة، من الواضح أن لديك المنتج بالفعل في حمامك. ضد كل هذه العيوب، سيوفر لك معجون الأسنان!

هل تعلم أن معجون الأسنان يخفي الخدوش على الأثاث بشكل فعال؟

كثير من الناس لا يعرفون، لكن معجون الأسنان ليس مفيدًا لصحة الفم فقط بشكل غير متوقع، فإنه يبسط المهام المنزلية المختلفة ويحل المشاكل الصغيرة حول المنزل.صبي نشط، يمكنه تنظيف الحمام ، وإزالة بعض البقع المستعصية، وتهدئة لدغات الحشرات، ومحو بثور حب الشباب، وتنظيف المفاصل وبالطبع فإنه أيضًا أمر مضاد للأشعة الأولية للتغلب على التحدي المتمثل في الرسم على البياضات ، يمكنك الوثوق بها كل ما تحتاجه هو معجون أسنان وقطعة قماش ناعمة قبل استخدام المنتج، تأكد من أنه لا يحتوي على مكونات ضارة أو عوامل تنظيف ما عليك سوى وضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على القماش وفحص بعناية جميع العيوب والخدوش الموجودة على الخامة الخطوة الأخيرة في العملية هي تلميع السطح وتجفيفه من هناك ، ستلاحظ أن الرسومات غير مرئية من المفيد أن تعرف: يمكن أن يكون هذا المحلول مفيدًا أيضًا ضد البقع البيضاء على المنضدة الملطخة بالكؤوس أو الضفادع. غالبًا ما تكافح للتخلص من هذه البقع العنيدة ، ولكن من المدهش أن معجون الأسنان يمكن أن يتخلص منها تمامًا.

قم بإزالة البقعة من الحائط

لقد اختبرها جميع الآباء: يحب الأطفال عرض فنهم أمام الجدران البيضاء التي يرونها على أنها لوحات كبيرة وبسرعة كبيرة يزينون جدران المنزل بأعمال فنية تحتوي على رموز سوداء أو ملون. ما لم تكن مثل بيكاسوس، فإن أقلام الرصاص هذه لا تتناسب بالضرورة مع الديكور الداخلي الخاص بك. استرخ لن تكون إزالة كل تلك الرسومات المزعجة من الحائط هي الوظيفة المناسبة لك. اتبع هذه الطريقة وسوف توفر الوقت!

كيف تغسل؟ سوف تحتاج:

اسنان بيضاء

ماء ساخن

امسح بعناية قطعة القماش المبللة من الانبعاج الموجود في الصورة ، واتركها لبضع دقائق ، ثم قم بإزالتها بقطعة قماش أخرى نظيفة مبللة بالماء الدافئ. ستندهش من سرعة اختفاء النمط!

من المفيد أن تعرف: هل سبق لك أن أزلت الطلاء من الحائط؟ بشرى سارة ، معجون الأسنان مفيد جدًا أيضًا لملء الثقوب التي تنشأ أثناء إزالة الظفر ، فهو سيحل محل المعجون دون أي مشكلة.

إزالة أحمر الشفاه

أخيرًا لإزالة بعض البقع الصعبة ، دائمًا ما يكون معجون الأسنان مفيدًا جدًا. خاصة بالنسبة لتلك العلامات الواضحة جدًا لأحمر الشفاه على القمصان الخفيفة والقمصان البيضاء والسترات الصوفية. ببساطة ادهن القليل من معجون الأسنان على الخط واعصر بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس من الإسفنجة. ثم اغسل ملابسك كالمعتاد.

ملحوظة: معجون الأسنان مفيد حقًا في إزالة جميع أنواع البقع … ولكن بالمناسبة، كيف تتخلصين من بقع معجون الأسنان على الملابس أو القمصان أو السراويل؟ الأمر بسيط للغاية ، نقع قطعة القماش في الماء والخل الأبيض لمدة ساعة، ثم اشطفها جيدًا ثم اغسلها بالماء الدافئ والصابون. الخل منتج تنظيف ممتاز وله العديد من خصائص التنظيف والتطهير.