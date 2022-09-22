لافروف: نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع كييف من قصف زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، عزم موسكو مواصلة التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إجبار كييف على وقف قصف محطة زابوروجيا للطاقة النووية على الفور.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسى اليوم فى نيويورك.

وذكرت الخارجية الروسية، فى بيانها الذى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "أنه قد تم خلال المحادثة تبادل الآراء حول القضايا الأمنية للمنشآت النووية فى أوكرانيا، بما فى ذلك الوضع حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية".

وأكد "لافروف" عزم الجانب الروسى على مواصلة التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إجبار كييف على وقف قصف المحطة فورًا والمناطق المجاورة لها، بما فيها مدينة انرجودار حيث يقيم موظفو "زابوروجيا" وعائلاتهم، بحسب البيان.

وعُقد الاجتماع بين كبير الدبلوماسيين الروس ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يُذكر أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد زارت فى وقت سابق من هذا الشهر المنشأة النووية برئاسة جروسى.

ونشرت الوكالة تقريرًا حثت فيه على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيا النووية، لمنع أى حوادث ناجمة عن الأعمال العسكرية التى تُجرى فى المنطقة.

يُشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.