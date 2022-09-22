نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بدءًا من يوم غد... جنرال إسرائيلي يحمل ملف "حقل كاريش" إلى أوروبا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 22 سبتمبر 2022 02:07 صباحاً - دوت الخليج :- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي, أن رئيس الأركان أفيف كوخافي سيتوجه الأحد الى بولندا في زيارة رسمية تقوده أيضا إلى فرنسا .

وقال المتحدث الإسرائيلي في بيان, أن "كوخافي سيبحث مع مسؤولي البلدين ما قال إنها "التحديات الأمنية على الحدود الشمالية"، بالإضافة للملف النووي الإيراني"

وأوضح, أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي سيعقد خلال الزيارة إلى بولندا اجتماعات مع كبار المسؤولين في الجيش البولندي .

وبدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله ان زيارة رئيس الأركان لفرنسا ستشهد اجتماعا مع نظيره الفرنسي بشأن حقل كاريش .

وكالات