نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تحويل الراتب قرض شخصي يبدأ من 20,000 بالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة المواطن السعودي الآن يبحث عن الخدمات التمويلية التى تناسب ما يحتاجه بهذه الفترة الزمنية فمن ضمن اهتمامات المواطن السعودي الآن سداد المصروفات الدراسية وهناك أيضاً العديد من المصروفات الأخرى التي يجب على المواطن السعودي سدادها لذلك سوف نخبركم اليوم من خلال موقع ثقفني عن تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري وأيضاً لا يحتاج إلى كفيل.

بدون تحويل الراتب قرض شخصي يبدأ من 20,000 لدى أصول الحديثة للتمويل

نتحدث من خلال مقالنا اليوم عن قرض شخصي سريع تقدمه شركة أصول الحديثة للتمويل بالمملكة العربية السعودية بمزايا عديدة تناسب مع احتياجات المواطنين المختلفة كما تقدم بمناسبة اليوم الوطني السعودي التمويل بهامش ربح تنافسي 9.92% وكذلك رسوم إدارية 92 ريال سعودي كما يتميز بالآتي

يمتاز التمويل الشخصي من أصول الحديثة للتمويل بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز القرض الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل للعملاء العاملين بالقطاع الحكومي.

كما يمتاز التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل بأنه لا يحتاج إلى تحويل للراتب الشهري عند التقديم.

يمتاز أيضاً التمويل الشخصي بأنه يبدأ من 20 ألف ريال سعودي وربما يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

عند سداد قيمة التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل يمكن التقسيط على 60 شهر.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

سهلت شركة أصول الحديثة للتمويل على المواطن السعودي المتقدم طلب الحصول على التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة أصول الحديثة للتمويل يستطيع العميل من طلب التمويل

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة أصول الحديثة للتمويل.

ثم تحديد نوع التمويل سواء تمويل شخصي أو تمويل شركات.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل.

يتم بعد ذلك التواصل مع العميل من قبل إحدى ممثلي المبيعات لدى شركة أصول الحديثة للتمويل.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

عند طلب التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل فلابد من توفير مجموعة من الشروط وهي

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وليس له التزامات مالية كثيرة.

بدون كفيل للعاملين بالقطاع الحكومي وأيضاً العاملين بالقطاع العسكري.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم بالقطاع الحكومي.

8000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم من القطاع العسكري.

الأوراق المطلوبة المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

عند التقديم لطلب التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة لطلب التمويل وهي