نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [اڛۣمٰۘاء] لينك الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة الانبار (عدد المشمولين 21503 أسرة) في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم كشف الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة الانبار، حيث تم نشر كشف اسماء المشمولين في محافظة الأنبار وبشكل رسمي في الدفعتين من هيئة الحماية الاجتماعية بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا بدون الحاجة إلى أن تشتروا كشوف الأسماء حيث يمكنكم معرفتها بكل سهولة الآن على الإنترنت عبر الرابط الذي نتابعه معكم في المقال، وسنستعرض معكم أيضا ما هي الاجراءات المتبقية حتى تحصلوا على الكي كارد والاستفادة والاستفادة برواتب بالرعاية الاجتماية، كما سنتابع معكم في التعليقات من محافظة الانبار اسماء المستفيدين في حالة الطلب منكم، فتابعوا معنا في ثقفني الاخباري.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وقد أعلن السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعي العراقي عن قبول أكثر من 321 ألف أسرة من الأسر التي تقدمت في دفعة الشهر الماضي، حيث تم فرز أسماء أكثر من 340 ألف اسرة من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعيه لنزول اصماء الوجبه الثامنه في الرعايه الاجتماعيه.

حيث تم عمل مؤتمر صحفي منذ ساعات ونزلت كافة كشوفات جميع المحافظات بشكل تدريجي (بغداد، صلاح الدين، ذي قار، كركوك، نينوى، واسط، البصرة، ، ميسان، وكذلك النجف إلخ) اليوم، وسنتابع معكم الاجراءات المتبقية التي تم إعلان عنها في المؤتمر من قبل رئيسة الهيئة سناء الموسوي وهذا للحصول على منحة العاطلين عن العمل الوجبة 8، فتابعوا معنا.

موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

وقامت الوزارة بنشر الرابط الرسمي الخاص بالدخول إلى الكشوفات الخاصة بكافة المحافظات التي أصبحت تقريبا مكتملة، وسنتابع معكم كيفية الوصول إلى كشف محافظة الأنبار من الحماية الإجتماعية، والذي تم نشره، وسنتابع معكم عدة إحصائات عنه، حيث جاء ما يلي:

تم قبول 21503 أسرة في كافة دوائر الانبار.

يتم تقسيم المقبولين إلى قسمين الانبار للرجال، وكذلك قسم الأنبار مرأة.

نسبة المقبولين إلى العدد الكلي في العراق تساوي 6.07 بالمائة.

دوائر الانبار تستقبل كل أسبوع 100 أسرة لإنهاء الاجراءات الخاصة بهم.

ستعمل الوزارة في الفترة القادمة على زيادة الأعداد الاستيعابية إلى 250 أسرة كل أسبوع، وهذا لتسريع وتيرة الاستفادة براتب الرعاية للأسر الجدد.

تفاصيل راتب الرعاية الاجتماعية في العراق 2022

وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كل عام بعمل تحديث إلى قاعدة بيانات الفقر، حيث تتيح إلى الجميع التسجيل في الإستمارة الإلكترونية الخاصة ب البيان السنوي في كل عام، والتي تهدف إلى حصر أعداد الفقراء والعاطلين “تحت خط الفقر” في جمهورية العراق، وبالتالي توفير إعانة مادية لهم تصرف كل شهر (معاش شهري).

وبدأ التسجيل فيها بالفعل من 22 آب 2022، ويستمر حتى نفس اليوم تشرين الثاني هذا العام، في كافة المحافظات، واذا كنتم تريدون الاستفادة فباب التسجيل ما زال مفتوحا، حيث نقدم اليكم العد التنازلي لفترة التسجيل، فتابع.

الاجراءات المتبقية للمشمولين برواتب الرعايه الاجتماعيه

وفي حالة اذا كنت مقبول، فنبارك لك أولا، وفي حالة اذا كنت غير مقبول في الأسماء، فقوم بتقديم الاعتراض وقت الفتح، وسوف نعلمكم هنا في موقع ثقفني فور فتحه بكل تأكيد، والاجراءات الباقية هي:

تحديد موعد من الوزارة، ويتم ارسال رسالة نصية لك فيها الموعد في خلال مدة أقصاها اسبوع.

التوجه إلى الدائرة، وتعبئة باقي البيانات البسيطة.

دفع رسوم الكي كارد المقدرة ب 10 آلاف دينار فقط.

ولا يوجد أي رسوم أخرى غير قيمة الكي كارد البنكية.

رابط الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة الانبار

وفي حالة رغبتكم في معرفة النتيجة في محافظة الانبار، فيمكنكم عمل ذلك عن طريق الجوال أو اللابتوب، عن طريق هذه الخطوات:

ادخل إلى صفحة كشوفات المحافظات في بوابة وزارة العمل الرسمية عبر الدخول على الرابط الوجبة الثامنة .

. ثم اضغط على الانبار تجدها اول واحدة.

سيفتح معك الملف، اكتب اسمك في خانة البحث.

وفي حالة لم تستطيع بسبب شبكة الانترنت أو ثقل الموقع، فاكتب في التعليقات في موقع ثقفني الاسم الثلاثي الخاص بك في محافظة الانبار، وسنخبرك بنتيجتك في دقائق، فتابع معنا.

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