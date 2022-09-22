العالم اليوم - زيلينسكي للأمم المتحدة: نريد "القصاص العادل" من روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 01:21 صباحاً - أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة بأن هناك جريمة ارتُكبت ضد أمته وبأن كييف تريد "القصاص العادل" من روسيا.

وفي كلمة مسجلة، حدد زيلينسكي ما قال إنها خمسة شروط غير قابلة للتفاوض من أجل السلام.

وتضمنت هذه الشروط:

معاقبة روسيا على عدوانها

إعادة الأمن لأوكرانيا

سلامة الأراضي الأوكرانية

ضمانات أمنية .

وقال زيلينسكي: "اتحدث باسم دولة اضطرت إلى الدفاع عن نفسها، ولكن لديها صيغة للسلام، أتحدث إليكم جميعا من تريدون الاستماع إلى سبل تحقيق السلام، سأقدم هذه الصيغة التي تفلح ليس فقط لنا ولكن تفلح لجميع الناس الذين قد يتواجدون في ظروف مماثلة مثل ظروفنا، هذه الصيغة تعاقب الجريمة وتحمي الحياة وتعيد الأمن والسلام الإقليمي، وتضمن الأمن وتوفر العزم. هذه هي الشروط الأساسية الخمسة من أجل السلام".

ودعا الرئيس الأوكراني إلى إقامة صندوق لتعويض أوكرانيا وفرض "عقاب عادل" ضدّ روسيا وحرمانها من حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به روسيا بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.